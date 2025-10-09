Rally Kalle Rovanperä si ritira al termine del 2025
Dopo un primo anno part-time, Kalle Rovanperä ha deciso di salutare il mondo del Rally al termine della stagione in corso. Il finnico, in contesa contro Elfyn Evans e Sébastien Ogier per il titolo 2025, si prepara per nuove sfide, correrà sempre con Toyota GR in Giappone nella Super formula. Il n. 69 del FIA WRC ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Questa decisione non è stata facile, ma è una cosa a cui pensavo da un po’. Avendo già ottenuto così tanto nei rally a questa età, ho iniziato a pensare a quali altre possibilità avrei potuto avere e quali altre sfide avrei voluto affrontare. È stata una decisione difficile, ma sembra quella giusta per perseguire i miei prossimi sogni e le mie prossime sfide. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: rally - kalle
Kalle Rovanpera chiude al comando il sabato del Rally di Finlandia e vede il successo in casa
Kalle Rovanpera vince il Rally di Finlandia e si porta a -3 da Evans in classifica generale
Kalle Rovanpera fa suo lo shakedown del Rally del Paraguay. Da domani si inizia a fare sul serio
Grande festa ieri pomeriggio allo stand Toyota per il compleanno del campione Kalle Rovanperä Happy birthday champ! Big celebration yesterday at the Toyota stand for champion Kalle Rovanperä’s birthday Happy birthday, champ! Evolvency #Rallyle - facebook.com Vai su Facebook
WRC | Kalle Rovanperä shock: si ritira dal Mondiale Rally a soli 25 anni - Il giovane finlandese, bicampione del mondo, lascerà il Mondiale Rally a fine 2025 per inseguire nuovi sogni nel motorsport ... Si legge su p300.it