Rally Kalle Rovanperä si ritira al termine del 2025

Dopo un primo anno part-time, Kalle Rovanperä ha deciso di salutare il mondo del Rally al termine della stagione in corso. Il finnico, in contesa contro Elfyn Evans e Sébastien Ogier per il titolo 2025, si prepara per nuove sfide, correrà sempre con Toyota GR in Giappone nella Super formula. Il n. 69 del FIA WRC ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Questa decisione non è stata facile, ma è una cosa a cui pensavo da un po’. Avendo già ottenuto così tanto nei rally a questa età, ho iniziato a pensare a quali altre possibilità avrei potuto avere e quali altre sfide avrei voluto affrontare. È stata una decisione difficile, ma sembra quella giusta per perseguire i miei prossimi sogni e le mie prossime sfide. 🔗 Leggi su Oasport.it

