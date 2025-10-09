rajwa di giordania sostituisce rania e fa girare la testa a emmanuel macron

Rajwa di Giordania debutta nella sua prima visita di Stato in Europa, più precisamente a Parigi, e conquista con facilità l’Eliseo grazie alla sua eleganza innata che non lascia indifferente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. Rajwa sostituisce Rania di Giordania. Rania di Giordania ha fatto un passo indietro per lasciare spazio a sua nuora Rajwa che è destinata a succederle come Regina. Nel 2023 Rajwa ha sposato il Principe ereditario, Hussein di Giordania, e da quel momento ha avuto un ruolo istituzionale di primo piano. La giovane coppia, che ha una figlia Iman, sempre più spesso presenzia a eventi e incontri in rappresentanza dei Sovrani. 🔗 Leggi su Dilei.it

