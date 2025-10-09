Raja Jackson si dichiara non colpevole | rischia 7 anni per l’aggressione a Syko Stu

Raja Jackson si è dichiarato non colpevole giovedì davanti al tribunale di Los Angeles per le accuse penali relative all’aggressione del wrestler indipendente Syko Stu avvenuta lo scorso agosto. Il figlio dell’ex fighter UFC Quinton “Rampage” Jackson deve rispondere di un’accusa grave di aggressione con lesioni fisiche gravi e di un’accusa minore di aggressione semplice. Una condanna per il reato più grave potrebbe comportare una pena detentiva fino a sette anni, mentre l’accusa minore prevede ulteriori sei mesi di reclusione. L’incidente del 23 agosto trasmesso in diretta streaming. Le accuse derivano da quanto accaduto il 23 agosto durante un evento della promotion KnokX Pro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

