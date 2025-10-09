RaiRaiRai vol1 – Fantascienza humour e azione a tutto volume!

Cinquanta anni dopo la grande guerra con gli alieni, la Terra sembra aver trovato la pace. ma guai a fidarsi troppo! Con RaiRaiRai, edito da Jpop, Yoshiaki ci porta in un futuro dove la minaccia extraterrestre non è che una scintilla pronta a riaccendersi, e al centro di tutto c’è una protagonista davvero irresistibile. Rairairai vol. 1 – Yoshiaki; Jpop Sumire Ichigaya, 18 anni e un debito familiare più grande di un’astronave, lavora come scacciaparassiti alieni per tirare avanti la giornata. Una routine bizzarra e già piena di guai, che però esplode letteralmente quando un misterioso UFO la rapisce, trascinandola in un vortice di avventure, risate e battaglie mozzafiato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

