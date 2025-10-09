Raimondo Todaro la foto in ospedale mette in allarme I controlli dopo il tumore

Non è un momento facilissimo per Raimondo Todaro: l’ex prof di Amici ha condiviso con i suoi follower delle storie direttamente dall’ospedale, che hanno messo subito in allarme i suoi fan. Per fortuna nulla di grave: il ballerino si è sottoposto ai controlli periodici dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore, esami di routine per tenere monitorata la sua malattia e scongiurare ricadute. Raimondo Todaro in ospedale: come sta. Alcune foto pubblicate dall’ospedale hanno allarmato i fan di Raimondo Todaro: l’ex prof di Amici si è infatti sottoposto a dei controlli di routine per un tumore di cui aveva già parlato a Verissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raimondo Todaro, la foto in ospedale mette in allarme. I controlli dopo il tumore

