Raimondo Todaro in ospedale la foto preoccupa i fan Il messaggio del ballerino | Sarà così a vita
Due foto pubblicate su Instagram di Raimondo Todaro in ospedale hanno scatenato il panico tra i fan del ballerino. L'ex docente di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi si è sottoposto ad alcuni controlli di routine, ma gli scatti condivisi con i suoi follower hanno destato molta preoccupazione, spingendo Todaro a fare chiarezza su quanto accaduto. La malattia. Negli scorsi giorni, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, il danzatore aveva raccontato della malattia che da anni lo tormenta. Una patologia ereditata dal padre che lo costringe a tenersi costantemente monitorato per evitare recidive: " Fare costantemente controlli mi ha consentito di prendere le cose per tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Tutto apposto. Non ho niente e vaffanc**lo", ha detto nel breve video sorridendo e mostrandosi felice per l'esito. Raimondo Todaro si è sottoposto ad alcuni controlli dopo aver rimosso di recente due tumori. L’ex professore di Amici ha pubblicato una foto in os - facebook.com Vai su Facebook
