Raimondo Todaro in ospedale dopo l' intervento per un tumore | ecco come sta

Il ballerino si sottopone regolarmente a dei controlli per monitorare la salute e sui social ha festeggiato l'esito positivo.

In questa notizia si parla di: raimondo - todaro

"Tutto apposto. Non ho niente e vaffanc**lo", ha detto nel breve video sorridendo e mostrandosi felice per l'esito. Raimondo Todaro si è sottoposto ad alcuni controlli dopo aver rimosso di recente due tumori. L’ex professore di Amici ha pubblicato una foto in os - facebook.com Vai su Facebook

Raimondo Todaro e la foto in ospedale, l’esito dei controlli dopo l’intervento per un tumore: “Non ho niente” - L’ex professore di Amici ha pubblicato una foto in ospedale e ha poi rassicurato i fan che si erano subito ... Come scrive fanpage.it

Raimondo Todaro di nuovo in ospedale: la verità dietro quella foto - Raimondo Todaro rassicura i fan dopo i controlli in ospedale dopo l'annuncio dei tumori: "Non ho niente, tutto apposto". Come scrive donnaglamour.it