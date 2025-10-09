Raimondo Todaro ha voluto aggiornare i fan sul suo stato di salute. Lo ha fatto dopo la sua commovente intervista a Verissimo, in cui aveva raccontato di aver affrontato quattro tumori all’intestino. Il nuovo controllo medico si è concluso e l’ex professore di Amici ha voluto condividere l’esito con chi lo segue sui social. Raimondo Todaro e la malattia: il racconto shock a Verissimo. Durante la sua ospitata a Verissimo, Raimondo Todaro ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata e toccante. Con voce ferma e occhi lucidi, ha raccontato di aver combattuto quattro tumori all’intestino, di cui tre maligni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Raimondo Todaro in ospedale a causa della malattia: l’esito dei controlli