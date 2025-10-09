Raid Festivals tre visioni del contemporaneo tra Avellino e Mercogliano

Dopo i primi appuntamenti, Raid Festival prosegue il suo viaggio e nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre porta in Irpinia tre preziose tappe di danza contemporanea e teatro danza, con artisti di rilievo internazionale e nuove creazioni pensate appositamente per il festival. Sabato 11 ottobre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: raid - festivals

Furti, scuole nel mirino: doppio colpo a San Giorgio, altro raid a Guardia Sanframondi - facebook.com Vai su Facebook

Raid sulla chiesa cattolica di Gaza, tre morti. Il dolore del Papa - La chiesa della Sacra Famiglia, l'unica cattolica nella Striscia di Gaza diventata rifugio per sfollati in fuga dalla guerra, è stata ... ansa.it scrive

Muri vandalizzati e lancio di petardi: raid a Casarano, tre minori identificati - Un raid vandalico è stato compiuto ieri sera in alcune strade del centro storico di Casarano da un gruppo di ragazzini che, dopo aver imbrattato i muri per strada, hanno rotto il vetro di ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it