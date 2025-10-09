Raid dei ladri in Municipio rubati pc e modem | Grande amarezza ma non ci fermiamo

Casertanews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raid dei ladri al Comune di Villa di Briano, portati via computer e il modem.Secondo quanto riferisce il sindaco Luigi Della Corte, i malviventi si sono introdotti nella sede municipale rompendo la grata di una finestra che affaccia in un cortile. Poi il furto di pc e del modem che fornisce il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raid - ladri

Firenze, l’ex sindaco nel mirino dei ladri. Nuovo furto nella villa di Nardella, è il secondo raid in pochi mesi

Ladri in azione in via Arginone. Raid in due appartamenti, in un lampo spariti soldi e oro

Raid dei ladri nel centro di Roncade, tre abitazioni razziate

Villanterio, ladri in azione: casa a soqquadro e rubati 2mila euro in contanti - Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri, domenica 7 settembre, approfittando della momentanea ... ilgiorno.it scrive

Ladri acrobati, doppio raid ad Albaro. Rubata collezione di borse griffate - Ladri che, come esperti acrobati, si arrampicano sulle grondaie e poi forzano finestre e porte con speciali attrezzi. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Ladri Municipio Rubati