Raid dei ladri in Municipio rubati pc e modem | Grande amarezza ma non ci fermiamo
Raid dei ladri al Comune di Villa di Briano, portati via computer e il modem.Secondo quanto riferisce il sindaco Luigi Della Corte, i malviventi si sono introdotti nella sede municipale rompendo la grata di una finestra che affaccia in un cortile. Poi il furto di pc e del modem che fornisce il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
