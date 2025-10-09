Raid dei ladri in Municipio rubati pc e modem | Grande amarezza ma non ci fermiamo

Raid dei ladri al Comune di Villa di Briano, portati via computer e il modem.Secondo quanto riferisce il sindaco Luigi Della Corte, i malviventi si sono introdotti nella sede municipale rompendo la grata di una finestra che affaccia in un cortile. Poi il furto di pc e del modem che fornisce il. 🔗 Leggi su Casertanews.it