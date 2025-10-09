Rai | opposizioni Vigilanza ' emendamenti unitari in linea con Freedom act'
Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Abbiamo presentato unitariamente gli emendamenti al disegno di legge di riforma della Rai presentato dal centrodestra. Un disegno di legge totalmente in contrasto con le linee del freedom act. Ci auguriamo che per evitare la possibile infrazione comunitaria la maggioranza prenda in considerazione le nostre proposte che vanno nella direzione dí recepire totalmente il freedom act". Lo dicono i parlamentari di opposizione in commissione Vigilanza sulla Rai Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5S) Giuseppe De Cristofaro (Avs) e Maria Elena Boschi (Italia Viva). "Di contro il rischio di incorrere nella procedura d'infrazione sarebbe un'ulteriore tassa per gli italiani, la TeleMeloni tax.
Vigilanza Rai ostaggio delle destre. Stallo sulla presidenza Rai: manca il numero legale. Opposizioni all’attacco
