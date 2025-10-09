La condotta di Barbara Floridia “non può essere ignorata dal Parlamento”. I capigruppo dei partiti di maggioranza in Commissione di Vigilanza Rai, organo di controllo e supervisione dell’emittente pubblica, hanno indirizzato una lettera al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per denunciare quello che definiscono uno “sconcertante episodio”. Il riferimento è un post pubblicato sui social da Floridia, presidente della Commissione stessa, in cui, secondo i capigruppo “ha fatto apparire un giornalista come fautore dell’affondamento delle imbarcazioni della cosiddetta Flotilla”. Intanto oggi c’è stata l’undicesima fumata nera per la scelta del Presidente Rai, in una situazione di stallo che prosegue da mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rai, “grave condotta di Floridia contro Sechi”. In Vigilanza undicesima fumata nera per la presidenza