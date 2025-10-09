Rai grave condotta di Floridia contro Sechi In Vigilanza undicesima fumata nera per la presidenza
La condotta di Barbara Floridia “non può essere ignorata dal Parlamento”. I capigruppo dei partiti di maggioranza in Commissione di Vigilanza Rai, organo di controllo e supervisione dell’emittente pubblica, hanno indirizzato una lettera al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per denunciare quello che definiscono uno “sconcertante episodio”. Il riferimento è un post pubblicato sui social da Floridia, presidente della Commissione stessa, in cui, secondo i capigruppo “ha fatto apparire un giornalista come fautore dell’affondamento delle imbarcazioni della cosiddetta Flotilla”. Intanto oggi c’è stata l’undicesima fumata nera per la scelta del Presidente Rai, in una situazione di stallo che prosegue da mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rai, “grave condotta Floridia su Sechi, Parlamento intervenga”: lettera maggioranza in Vigilanza a La Russa
Rai, “grave condotta di Floridia contro Sechi”. In Vigilanza undicesima fumata nera per la presidenza - La maggioranza attacca Floridia per un post su Sechi mentre diserta l'undicesima votazione per il presidente Rai ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
RAI, M5S: ACCUSE MAGGIORANZA CONTRO FLORIDIA SONO MANGANELLI CONTRO DEMOCRAZIA - "La maggioranza di Giorgia Meloni non si accontenta di aver silenziato la Commissione di Vigilanza Rai, l’organo di garanzia del servizio pubblico, e ora lancia un attacco frontale contr ... Riporta 9colonne.it