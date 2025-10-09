Rai cambio improvviso su ogni canale | Oggi salta tutto Cosa succede

News tv. L’annuncio dell’ accordo di pace tra Israele e Palestina ha rappresentato un momento di svolta che ha profondamente influenzato non solo la scena internazionale, ma anche la programmazione televisiva italiana. In risposta a un evento di tale portata, la Rai ha scelto di sospendere la normale trasmissione su tutti i principali canali per offrire una copertura dedicata e in tempo reale. Questa decisione testimonia la volontà di raccontare l’evoluzione di una notizia che potrebbe riscrivere la storia del Medio Oriente. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Rai, cambio improvviso su ogni canale: “Oggi salta tutto”. Cosa succede

