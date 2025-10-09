Raggiunto l' accordo sul piano di pace a Gaza tra Israele e Hamas | l' annuncio di Trump

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Striscia, dove ancora si combatte e non sono terminati i raid aerei, molte persone hanno festeggiato in strada dopo aver ricevuto la notizia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

raggiunto l accordo sul piano di pace a gaza tra israele e hamas l annuncio di trump

© Gazzetta.it - Raggiunto l'accordo sul piano di pace a Gaza tra Israele e Hamas: l'annuncio di Trump

In questa notizia si parla di: raggiunto - accordo

De Winter al Milan, accordo raggiunto con il Genoa e con il calciatore: le cifre e le tempistiche, a breve visite mediche e firma

Hamas: accordo raggiunto,grazie Trump

Napoli, raggiunto l’accordo con l’entourage di Milinkovic-Savic (Pedullà)

raggiunto accordo piano paceAccordo per la pace a Gaza, dal rilascio degli ostaggi al ritiro delle truppe e i camion di aiuti: l'impegno di Israele e Hamas - Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla «prima fase» del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare almeno i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend quando in ... Lo riporta leggo.it

raggiunto accordo piano paceRaggiunto accordo di pace a Gaza - "Hamas e Israele hanno firmato l'accordo per la prima fase del piano di pace" ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalla ... Da corrieredimaremma.it

Cerca Video su questo argomento: Raggiunto Accordo Piano Pace