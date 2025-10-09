Raggiunto l' accordo per Gaza tregua e ostaggi liberi L' annuncio di Trump | ' E' un grande giorno' Gioia nella Striscia
Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare almeno i 20 ostaggi ancora vivi nel weekend quando in Medio Oriente, e forse anche a Gaza, dovrebbe arrivare l'artefice dell'accordo, Donald Trump, che ha annunciato sul suo social media Truth lo storico traguardo. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Hamas: accordo raggiunto,grazie Trump
Raggiunto l'accordo per Gaza, tregua e ostaggi liberi: tutti i dettagli
L'accordo su Gaza "forse oggi", nodo il veto di Israele su Barghouti - Un funzionario israeliano ha affermato che un accordo su Gaza potrebbe essere raggiunto già oggi