Raggiunto accordo per Gaza Annuncio di Trump Oggi la firma in Egitto

Il presidente Usa, nella notte italiana, ha dato l’annuncio. Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima parte del piano di pace e una tregua, oggi la firma in Egitto. L'articolo Raggiunto accordo per Gaza Annuncio di Trump. Oggi la firma in Egitto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

raggiunto accordo per gaza annuncio di trump oggi la firma in egitto

L'accordo su Gaza "forse oggi", nodo il veto di Israele su Barghouti - Un funzionario israeliano ha affermato che un accordo su Gaza potrebbe essere raggiunto già oggi: lo scrive il giornalista di Axios Barak Ravid.

Raggiunto accordo per Gaza Annuncio di Trump. Oggi la firma in Egitto - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima parte del piano di pace e una tregua, oggi la firma in Egitto.

