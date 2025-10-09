Ragazza di 17 anni travolta da un' auto all?alba mentre cammina lungo la strada | muore sul colpo

Tragedia all?alba di oggi, giovedì 9 ottobre, nel piccolo centro friulano di Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale avvenuto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

ragazza di 17 anni travolta da un auto allalba mentre cammina lungo la strada muore sul colpo

Tragedia all'alba di oggi, giovedì 9 ottobre, nel piccolo centro friulano di Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale

