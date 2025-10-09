Rafforzamento della Polizia Locale | Alatri investe in mezzi e tecnologie

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nel suggestivo scenario del piazzale dell’Acropoli, si è tenuta la cerimonia di benedizione della nuova auto in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Alatri. All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco, Maurizio Cianfrocca, il presidente del Consiglio Comunale, Sandro Vinci, il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rafforzamento - polizia

Cerca Video su questo argomento: Rafforzamento Polizia Locale Alatri