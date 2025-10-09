Rafforzamento della Polizia Locale | Alatri investe in mezzi e tecnologie
Questa mattina, nel suggestivo scenario del piazzale dell’Acropoli, si è tenuta la cerimonia di benedizione della nuova auto in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Alatri. All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco, Maurizio Cianfrocca, il presidente del Consiglio Comunale, Sandro Vinci, il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
