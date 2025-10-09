Raffaella Ragnoli 32 coltellate al marito dopo anni di violenze | stop ergastolo in Appello

Raffaella Ragnoli, la Corte d’Appello riduce la pena: da ergastolo a 18 anni per l’omicidio del marito. La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha ribaltato in parte la condanna inflitta in primo grado a Raffaella Ragnoli, riconoscendole le attenuanti generiche e riducendo la pena da ergastolo a 18 anni di reclusione. Una decisione che tiene conto dello stato di stress cronico e delle vessazioni subite per anni dal marito, Romano Fagoni, con cui la donna aveva vissuto un matrimonio segnato da alcol, aggressività e tensioni familiari. Perché la Corte ha ridotto la pena?. I giudici bresciani hanno accolto la richiesta di concordato tra accusa e difesa, riconoscendo che la donna, pur avendo compiuto un gesto estremo, viveva da tempo in un clima di sopraffazione psicologica e paura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

