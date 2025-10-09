Rachele Nardo un anno dopo | il ricordo che trasforma il dolore in bellezza
Nel primo anniversario della scomparsa di Rachele Nardo, Vibo Valentia si prepara a un momento di intensa memoria e condivisione. Martedì 14 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Liceo Capialbi, familiari, amici, studenti e cittadini si ritroveranno per celebrare la vita di Rachele attraverso le arti che più amava: danza, musica, canto e poesia. La cerimonia, promossa dall’ Associazione Culturale “Rachele Nardo LLFF – ODV Libera, Leggera, Forte, Felice” insieme alla scuola, vuole trasformare il dolore della perdita in un ricordo vivo e condiviso. Attraverso le espressioni artistiche che Rachele amava, studenti e poeti ospiti offriranno letture poetiche e performance che parlano al cuore di chi ascolta, restituendo senso e bellezza a un’esperienza di dolore che tocca profondamente ogni famiglia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
