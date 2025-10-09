"Aiutateci a riaprire la chiesa di San Lorenzo monte ". A lanciare l’appello è il vescovo Nicolò Anselmi, uno dei protagonisti dello spot per la raccolta fondi avviata per la storica chiesa. Che è chiusa dal 2004. In questi anni, grazie anche a fondi del Pnrr e della Regione, la diocesi e la parrocchia sono riusciti a fare i lavori per restaurare la facciata della chiesa e sistemare la copertura. "Ma non basta. Ci serve una porta da cui accedere al sagrato e al giardino del complesso", spiegano dalla diocesi. Che, tre giorni fa, ha lanciato la campagna di crowdfunding sulla piattaforma ideaginger. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi: "Aiutateci a riaprire l’antica chiesa"