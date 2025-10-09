Raccolta di coperte e sacchi a pelo in vista del freddo | l’appello delle Croce rossa di Lecce

Lecceprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - La Croce rossa italiana di Lecce promuove una raccolta straordinaria di coperte e sacchi a pelo a sostegno delle attività dell’unità di strada, il servizio che ogni settimana porta assistenza, conforto e beni di prima necessità alle persone senza dimora presenti nel territorio cittadino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raccolta - coperte

Avviata raccolta solidale di lenzuola, coperte e set bagno usati da donare alla Caritas

Freddo, raccolta straordinaria di indumenti per i senzatetto: “C’è urgente bisogno di giubbotti, scarponcini e coperte”

raccolta coperte sacchi peloRaccolta di coperte e sacchi a pelo in vista del freddo: l’appello delle Croce rossa di Lecce - 30, presso la sede del comitato leccese della Cri, in Viale dell’Università ... Secondo lecceprima.it

raccolta coperte sacchi peloRaccolta straordinaria di coperte e sacchi a pelo per chi vive in strada - Ogni martedì e giovedì, dalle 18:30 alle 19:30, presso la sede del Comitato di Lecce della Croce Rossa Italiana, in Viale dell’Universi ... Da leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Raccolta Coperte Sacchi Pelo