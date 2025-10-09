Rabiot torna a Parigi con la nazionale | l’ex Juve sarà fischiato? Deschamps lo difende | Adrien è maturo ed è abituato ma…
Rabiot torna a Parigi con la nazionale: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juve sul centrocampista. Una serata che si preannuncia complicata per Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan, ex giocatore sia del PSG che della Juventus, rischia di essere nuovamente bersagliato dai fischi del pubblico parigino in occasione della sfida di qualificazione mondiale tra la Francia e l’Azerbaigian, in programma domani sera al Parc des Princes. Una situazione che si era già verificata lo scorso 5 settembre, contro l’Islanda. In quell’occasione, ogni tocco di palla del centrocampista era stato accompagnato da fischi e insulti, un segnale chiaro di come una parte del tifo francese, quella legata al PSG, non gli abbia perdonato il suo passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
