Dopo un poker di vittorie, nelle ultime tre partite l’ Union Brescia ha raccolto altrettanti pareggi. Risultati colti con rivali che potevano sembrare alla portata e caratterizzati da una sorta di blocco dell’ attacco, che in precedenza sembrava un reparto in grado di fare la differenza. Una brusca frenata per la squadra di Aimo Diana che è scivolata a -7 dal Vicenza e che, a questo punto, deve dare tutto per tornare alla vittoria domenica sera in casa della Pro Patria. La convinzione di avere a disposizione un organico completo e di qualità e il rinato entusiasmo che vorrebbe rivedere immediatamente la squadra biancazzurra in categorie superiori, hanno così fatto sollevare i primi mugugni, per un malumore che, come sempre capita in simili circostanze, ha individuato subito nell’allenatore il suo destinatario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Brescia. Prime critiche per Diana: il gioco non incide