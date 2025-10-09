Questo ristorante è sessista danno il menù senza prezzi alle donne Sono diventata isterica io come persona non contavo Commentate sul loro profilo | a processo la scrittrice denunciata dal Boeucc

Si chiama “menù di cortesia” e lo espongono molti ristoranti classici ma – per esempio – anche tanti stellati con stile più contemporaneo. È un menù arriva dal galateo ottocentesco e. nel tempo, è diventato un mezzo per proporre sia alle donne che agli ospiti una lista dei piatti senza il prezzo accanto. Tea Ha?i?-Vlahovi? è andata a mangiare al Boeucc, un ristorante tradizionale milanese, e la faccenda del menù di cortesia non le è andata giù: “ Il ristorante Boeucc è sessista, danno il menu senza prezzi alle donne. Andate a commentare sulla loro pagina”. Queste parole ora la porteranno in giudizio, dopo la denuncia per diffamazione da parte del locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questo ristorante è sessista, danno il menù senza prezzi alle donne. Sono diventata isterica, io come persona non contavo. Commentate sul loro profilo”: a processo la scrittrice denunciata dal Boeucc

In questa notizia si parla di: ristorante - sessista

“Ristorante sessista, menu senza prezzi alle donne”: scrittrice denunciata dal Boeucc di Milano per diffamazione

“Il ristorante Boeucc è sessista, menu senza prezzi alle donne”: a processo la scrittrice denunciata per diffamazione

La scrittrice Tea Hacic a processo, al Boeucc le avevano dato il menù senza prezzi: "Ristorante sessista"

Una polemica esplosa nel 2021 torna oggi in aula, tra accuse, social e tradizioni controverse. La scrittrice Tea Hacic-Vlahovic aveva definito “sessista” il ristorante Boeucc di Milano dopo aver ricevuto un menù senza prezzi. Il video di denuncia era diventato vi - facebook.com Vai su Facebook

“Questo ristorante è sessista, danno il menù senza prezzi alle donne. Sono diventata isterica, io come persona non contavo. Commentate sul loro profilo”: a processo la ... - Vlahovic ha criticato il ristorante milanese Boeucc per il menù di cortesia ed è stata denunciata per diffamazione ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Al ristorante le danno un menù senza prezzi perché è donna, la scrittrice accusa: «Sessista e retrogrado». E il locale la denuncia - È entrata al ristorante Boeucc di Milano per godersi una cena insieme al compagno, ma a lei (e solo lei) è stato consegnato un menù senza prezzi. Lo riporta leggo.it