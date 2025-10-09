Quello slalom tra materassi e rifiuti a Centocelle #lafotodeilettori
«Ogni mattina faccio lo slalom tra materassi, divani, cartoni e sacchetti più o meno ingombranti di rifiuti. Altro che cornetto e caffè. Potete immaginare che olezzo e che tristezza! È davvero questo il grado di inciviltà dei romani?». A scriverci è Caterina, una residente di via Riofreddo che tutti i giorni percorre quel marciapiede di Centocelle per andare a trovare la madre anziana. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906 . 🔗 Leggi su Iltempo.it
