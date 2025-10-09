Quell' investimento da 148mila euro per il restauro delle storiche mura del parco

A Bovisio Masciago era un intervento atteso da tempo. Ora è diventato realtà: nel corso della scorsa settimana sono iniziati i lavori per il restauro, il consolidamento strutturale e l’integrazione delle murature di cinta perimetrali e dei percorsi del parco storico di via Roma, cuore verde della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

