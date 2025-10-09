Quella passeggiata in bicicletta che gli è costata una denuncia
Una passeggiata (contromano) in bicicletta gli è costata cara: una denuncia all’autorità giudiziaria per violazione alle norme sull’immigrazione.È successo a Brugherio, nel primo pomeriggio di mercoledì 8 ottobre. Gli agenti della polizia locale hanno fermato in via Quarto un ciclista che stava. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: passeggiata - bicicletta
Passeggiata in Bicicletta a Capurso
Domenica 12 ottobre Terre del Mediterraneo inaugura il ricco programma 2025-26 con una frizzante passeggiata in bicicletta lungo costone murgiano! Questo primo appuntamento è organizzato in collaborazione con Ciclomurgia - 4 cycling and trek dell'amic - facebook.com Vai su Facebook