Quella passeggiata in bicicletta che gli è costata una denuncia

Una passeggiata (contromano) in bicicletta gli è costata cara: una denuncia all’autorità giudiziaria per violazione alle norme sull’immigrazione.È successo a Brugherio, nel primo pomeriggio di mercoledì 8 ottobre. Gli agenti della polizia locale hanno fermato in via Quarto un ciclista che stava. 🔗 Leggi su Monzatoday.it