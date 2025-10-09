Quei 58 gol di pirata Hannes che arrivò in nazionale

Gli azzurri dell'under 21 si sono allenati con una benda a coprire l'occhio, destro o sinistro dipende dai casi. Non è una novità del lavoro di Silvio Baldini che già l'aveva applicata quando guidava il Pescara. L'obiettivo dichiarato: potenziare concentrazione, percezione periferica e reattività. La scienza motoria ha confermato la validità di questa soluzione di allenamento, la riduzione del campo visivo costringe il cervello a rielaborare le informazioni sensoriali, con migliore efficacia in fase di difesa, attacco e movimento senza palla. C'è un caso storico di un calciatore che ha giocato privo della visione di un occhio, Wilfried Hannes, colpito da un tumore alla pupilla in età infantile, disputò 261 partite segnando 58 gol con il Borussia Moenchengladbach e in totale 351 presenze con Shalke, Bellinzona e Aarau, completando il suo miracolo con 8 presenze nella nazionale tedesca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

