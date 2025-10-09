Quarticciolo | si finge senza dimora e rapina le fedi nuziali ad una coppia
Probabilmente in cerca del denaro per comprare una dose di crack nella vicina Quarticciolo. Un ragazzo che con la scusa di fingersi un senza dimora ha poi rapinato una coppia delle fedi nuziali. Finto senza dimoraIl malvivente, un 28enne italiano, fingendosi un senzatetto, ha avvicinato una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: quarticciolo - finge
Castellammare di Stabia - Si finge cieco per 20 anni: arrestato insieme alla moglie - facebook.com Vai su Facebook