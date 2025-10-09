Quarticciolo crack e cocaina nella busta della spesa | arrestata casalinga pusher
Roma, 9 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno a rrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni e una donna di 47 anni, con precedenti, gravemente indiziati di traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, i carabinieri, durante un servizio di osservazione in via Ascoli Satriano, cuore del Quarticciolo, hanno notato u na donna uscire di casa con in mano una busta della spes a e riceve alcune informazioni da un uomo fermo in strada. I militari, insospettiti, li hanno fermati e controllati. In seguito alle perquisizioni eseguite anche presso le loro abitazioni, i carabinieri hanno rinvenuto 209 dosi di crack e 60 dosi di cocaina, già confezionate e pronte alla vendita che sono state sequestrate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: quarticciolo - crack
