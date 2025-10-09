Quarta condanna per mafia per il vecchio boss Ciccio Rappa | a 83 anni dovrà scontarne altri 20 in carcere
"Tu a Ciccio Rappa lo conosci, l'hai visto? Capisco che forse il mandamento o l'hanno dato a lui o lo vogliono dare a lui". Secondo il tribunale, che ha accolto le richieste del sostituto procuratore Giovanni Antoci, sarebbe andata proprio così, cioè Francesco Rappa, classe 1942, già condannato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: quarta - condanna
Scontri fra tifosi di Fortitudo e Virtus. Arriva la quarta condanna: 7 mesi
Il consigliere comunale di minoranza Vittorio Emanuele Quarta ha presentato una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, con la condanna delle violazioni dei diritti umani nei territori occupati e l’impegno del Comune di Margherita di Savoia a p - facebook.com Vai su Facebook
Ciro Grillo condannato per stupro con i suoi amici. Per vedere il servizio completo di Valentina Accardo visita @MedInfinityIT #quartarepubblica - X Vai su X