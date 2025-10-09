Quarta condanna per mafia per il vecchio boss Ciccio Rappa | a 83 anni dovrà scontarne altri 20 in carcere

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Tu a Ciccio Rappa lo conosci, l'hai visto? Capisco che forse il mandamento o l'hanno dato a lui o lo vogliono dare a lui". Secondo il tribunale, che ha accolto le richieste del sostituto procuratore Giovanni Antoci, sarebbe andata proprio così, cioè Francesco Rappa, classe 1942, già condannato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quarta - condanna

Scontri fra tifosi di Fortitudo e Virtus. Arriva la quarta condanna: 7 mesi

Cerca Video su questo argomento: Quarta Condanna Mafia Vecchio