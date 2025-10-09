Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data del 08 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,323 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 34,03 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 10,7 kWhSmc (1 MWh = 93,46 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità e leggera flessione. Dal minimo di 30,16 euroMWh (0,323 euroSmc) registrato il 05 Ottobre 2025, si è assistito a una progressiva risalita fino agli attuali 34,03 euroMWh (0,364 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

