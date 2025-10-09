Arriva ogni giorno davanti alle nostre porte; custodisce libri, vestiti, alimenti e ogni altro genere di acquisto online. È quasi sempre marrone. Si tratta del cartone ondulato, il materiale che fa da olio motore all’ e-commerce e che è diventato il simbolo dell’economia circolare. Per cartone ondulato s’intende un prodotto composto da due fogli piani e uno strato interno a onde; è progettato per proteggere le merci e trasportarle. Può essere riciclato fino a sette volte senza perdere le sue principali prerogative, come leggerezza e resistenza. Ogni anno, oltre due miliardi di metri quadri di cartone ondulato sono trasformati in imballaggi destinati al commercio dall’ Associazione Italiana Scatolifici che occupa un ruolo di primo piano all’interno della filiera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quanto ne sappiamo degli imballaggi che contengono i nostri ordini