Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento per i fornitori del mercato libero e per la determinazione delle tariffe variabili. Al 9 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,126 €kWh (126,31 €MWh), segnando un incremento rispetto ai mesi precedenti. Per avere un quadro più chiaro, ecco alcuni valori recenti del PUN convertiti in eurokWh: Data PUN (€kWh) 9 Ottobre 2025 0,126 8 Ottobre 2025 0,115 7 Ottobre 2025 0,113 6 Ottobre 2025 0,097 5 Ottobre 2025 0,078 Questi valori rappresentano il solo costo dell’energia, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per ottenere il prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

