Quanto costa andare a vedere Milan-Como a Perth in Australia

Milan -Como in programma nel weekend del 6-8 febbraio 2026 resterà nella storia del calcio italiano, indipendentemente dal risultato finale. Mancano ancora quattro mesi al fischio d’inizio, ma tutti stanno parlando del derby lombardo che, a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si svolge a San Siro il 6 febbraio, si gioca a Perth, in Australia. Ma perché? È una questione di soldi, molto semplice. Per ospitare la sfida tra il Milan e il Como, che sarà anche interessante ma di certo non rientra nella short-list delle partite considerate “di cartello”, l'Australia pagherà 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quanto costa andare a vedere Milan-Como a Perth, in Australia

