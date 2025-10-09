Quando si gioca Sinner-Tsitsipas Six Kings Slam 2025 | ufficiale l’orario Programma tv streaming
Mercoledì 15 ottobre Jannik Sinner tornerà in campo. L’altoatesino disputerà il suo primo match nella Six Kings Slam, torneo di esibizione che si terrà a Riad (Arabia Saudita). Seconda edizione di una competizione che fa discutere per la presenza nel pieno del calendario del massimo circuito internazionale. Tuttavia, l’altissimo prize-money fa gola ai partecipanti. Sinner, vincitore l’anno passato, affronterà il greco dopo quanto accaduto a Shanghai. Un ritiro amaro per Jannik negli ottavi di finale del 1000 cinese. I crampi l’hanno colto a inizio del terzo set della partita contro l’olandese Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gioca - sinner
Oggi Sinner-Auger Aliassime: a che ora si gioca la sfida per i quarti di finale a Cincinnati
Sinner-Bublik 6-1, 6-1, 6-1: dominio di Jannik in un'ora e 22 minuti. Quando gioca? Sfiderà Musetti
Sinner quando gioca? Jannik salta Toronto. Il programma dei prossimi tornei sul cemento e i punti da scartare
«Così non si può giocare» ? Cosa ci ha insegnato il ritiro di Sinner da Shanghai? Ne abbiamo discusso con Filippo Volandri su Tennis Talk ? - facebook.com Vai su Facebook
Sinner a Shanghai: quando gioca contro Altmaier: programma e orari del torneo?Il duello con Alcaraz per il n.1 - X Vai su X
Quando gioca Jannik Sinner al Six Kings Slam 2025? Avversario, tabellone, dove vederlo solo in streaming - Il torneo di tennis d'esibizione denominato Six Kings Slam andrà in scena a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre: tra i ... Come scrive oasport.it
Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei: ancora tre eventi prima delle Finals - I crampi hanno fermato Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. oasport.it scrive