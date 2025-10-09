Quando ‘nato a Roma’ diventa ‘etnia Rom’ | il malinteso che fa sorridere la Scozia
Un piccolo errore di traduzione e un pizzico di ironia tutta italiana hanno fatto sì che la Scozia intera scoppiasse a ridere. Il motivo? Centinaia di cittadini nati a Roma, nel compilare il censimento, hanno involontariamente dichiarato di appartenere all’etnia Rom. Tutto a causa di una casella spuntata male e per una somiglianza linguistica che ha tratto in inganno perfino gli addetti al censimento. Leggi anche: — Metropolitana di Roma, dopo la gaffe si cercano traduttori professionali Il “caso Roma”, dove la Città Eterna diventa “etnia Rom”: un errore di modulo che diventa virale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: nato - roma
Lodo Nato, asse Roma-Berlino-Londra. Macron rosica: vuole truppe al fronte
Beccati Zoë Kravitz e Harry Styles mano nella mano a Roma, è nato un nuovo amore? (VIDEO)
Droni russi violano i cieli polacchi, Varsavia chiama la Nato e ringrazia Roma
Collettivo NEO x MArteLive Connect 15 ottobre @Lanificio, Roma Nato nel 2022 dall’incontro all’Accademia Nazionale di Danza tra Claudia Caldarone e Leonetta Gandon, Collettivo NEO esplora i “nei” dell’esistenza contemporanea: corpi che cercano coscie - facebook.com Vai su Facebook
Roma 1300: il primo Giubileo è nato dal basso Fu un evento di massa, religioso e sociale, che segnò la nascita di un “turismo spirituale”. Ma soprattutto ricordò a tutti il valore del camminare: un sacrificio che purifica, una pausa in movimento, un ossimoro che - X Vai su X