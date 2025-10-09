Quando ‘nato a Roma’ diventa ‘etnia Rom’ | il malinteso che fa sorridere la Scozia

Un piccolo errore di traduzione e un pizzico di ironia tutta italiana hanno fatto sì che la Scozia intera scoppiasse a ridere. Il motivo? Centinaia di cittadini nati a Roma, nel compilare il censimento, hanno involontariamente dichiarato di appartenere all’etnia Rom. Tutto a causa di una casella spuntata male e per una somiglianza linguistica che ha tratto in inganno perfino gli addetti al censimento. Leggi anche: — Metropolitana di Roma, dopo la gaffe si cercano traduttori professionali Il “caso Roma”, dove la Città Eterna diventa “etnia Rom”: un errore di modulo che diventa virale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it