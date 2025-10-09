Quando la Terra si ritira cosa resta da coltivare?
Ogni mattina Thomas Goebel attraversava la stessa strada di campagna nel Brandeburgo. Da un lato i girasoli, dall’altro il mais. Finché, un giorno, ha smesso di guardare. «Guidavo con i paraocchi – racconta al Guardian – non potevo più vedere le piante che si accartocciavano al sole». Goebel, che per anni ha coltivato cetrioli nella regione dello Spreewald, ha visto la sua attività ridursi del settanta per cento per mancanza d’acqua. Ha venduto parte delle macchine agricole e quattro ettari di bosco per pagare i dipendenti. La sua storia non è più un’eccezione: è il ritratto del nuovo paesaggio europeo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: terra - ritira
Il caldo di Cincinnati non lascia scampo: Rinderknech si accascia a terra, poi si ritira
Caldo estremo a Shanghai: Djokovic a terra e con saturimetro. Dopo Sinner, anche Raducanu si ritira - X Vai su X
Ma Dove Vivono i Cartoni?. Ma Dove Vivono i Cartoni · LA TERRA DELLE ZUCCHE. LA TERRA DELLE ZUCCHE a Eboli ( Sa) fino al 2 novembre …. Ecco cosa succederà Un’avventura magica che intreccia musica, natura, arte e divertimento. La Regi - facebook.com Vai su Facebook
crediti foto hayk badalyan - unsplash - Dietro le cifre della crisi idrica si intravede una sfida più ampia: imparare di nuovo a coltivare dentro i limiti del pianeta. Riporta linkiesta.it
Seduto, terra, resta e richiamo: come insegnare i comandi base al tuo cane - Quando accogliamo un cane nella nostra vita, che sia cucciolo o adulto, spesso ci immaginiamo lunghe passeggiate serene, giochi al parco e momenti di affetto condiviso. Da repubblica.it