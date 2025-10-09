Quando la Terra si ritira cosa resta da coltivare?

Ogni mattina Thomas Goebel attraversava la stessa strada di campagna nel Brandeburgo. Da un lato i girasoli, dall’altro il mais. Finché, un giorno, ha smesso di guardare. «Guidavo con i paraocchi – racconta al Guardian – non potevo più vedere le piante che si accartocciavano al sole». Goebel, che per anni ha coltivato cetrioli nella regione dello Spreewald, ha visto la sua attività ridursi del settanta per cento per mancanza d’acqua. Ha venduto parte delle macchine agricole e quattro ettari di bosco per pagare i dipendenti. La sua storia non è più un’eccezione: è il ritratto del nuovo paesaggio europeo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

