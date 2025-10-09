Quando il surf aiuta anche i pazienti autistici

I benefici delle onde e del mare sono ben conosciuti, ma un nuovo protocollo di surf therapy punta a migliorare la vita dei pazienti affetti da patologie neurodivergenti. E nasce a Porto Ferro, in Sardegna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Quando il surf aiuta anche i pazienti autistici

surf aiuta pazienti autisticiQuando il surf aiuta anche i pazienti autistici - Un nuovo protocollo di surf therapy a Porto Ferro (Sardegna) punta a migliorare la vita dei pazienti affetti da patologie neurodivergenti come l'autismo. Secondo gazzetta.it

