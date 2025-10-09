Quando il Nobel per la pace lo vince un capo di Stato Luci e ombre di un premio fragile

Roma, 9 ottobre 2025 – ll Premio Nobel per la Pace è assegnato ogni anno dal Comitato norvegese per il Nobel, un’istituzione indipendente con sede a Oslo, composta da cinque membri nominati dal Parlamento norvegese. Secondo le regole del Comitato, l’identità dei candidati resta coperta da segreto per 50 anni. Ogni anno arrivano centinaia di candidature, presentate da parlamentari, accademici e precedenti vincitori. La decisione finale è frutto di mesi di valutazioni e discussioni, spesso influenzate dal contesto geopolitico e dalle crisi in corso. Il Nobel per la Pace è l’unico tra i premi Nobel a non essere deciso in Svezia, ma in Norvegia, come stabilito da Alfred Nobel nel suo testamento del 1895. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando il Nobel per la pace lo vince un capo di Stato. Luci e ombre di un premio fragile

