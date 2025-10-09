Alessia Orro e Myriam Sylla hanno lasciato Milano e hanno intrapreso una nuova avventura in terra anatolica. La palleggiatrice, MVP agli ultimi Mondiali, ha abbracciato il Fenerbahce Istanbul e ha conquistato la Supercoppa di Turchia nella serata di ieri. La schiacciatrice, punto di riferimento dell’Italia capace di conquistare il titolo iridato, si è invece accasata al Galatasaray Istanbul. Le due azzurre sono sbarcate nella metropoli turca, pronte per una stagione che sperano essere ricca di soddisfazione. Alessia Orro giocherà in diagonale con la micidiale bomber Melissa Vargas e potrà sfruttare anche la verve delle schiacciatrici Arina Fedorovtseva e Ana Cristina, sotto la guida di coach Marcello Abbondanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando debuttano Orro e Sylla nel campionato turco? I primi impegni, programma e avversarie