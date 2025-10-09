Per la stagione autunnale appena cominciata i colori della nail art si ispirano inevitabilmente alla natura e al suo suggestivo foliage. Le tendenze più in voga e amate dalle nail artist si caratterizzano di tonalità intense e sfumature inaspettate. La parola d’ordine è osare e sperimentare tonalità che sono in grado di ravvivare e divertire. Protagonisti indiscussi della nail art autunnale 2025 sono smalti luminosi e intensi che alternano le tonalità scure a quelle più chiare. Sono in grado di sprigionare allegria ed energia e si abbinano agli accessori moda. Dal classico e intramontabile nude alle tonalità più dark ci sarà molto da spaziare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quali sono le tendenze della nail art autunnale