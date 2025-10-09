Quali case comprano gli over 64 | cresce l’interesse per trilocali e classi energetiche alte

Secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2024 gli over 64 hanno rappresentato il 9,4% delle compravendite immobiliari in Italia. È una quota elevata e stabile rispetto al 2023 (9,9%), segno di una fascia di popolazione sempre più attiva nel mercato della casa. L’età media generale degli acquirenti si attesta a 43,5 anni, dato stabile ma in progressivo aumento rispetto agli anni precedenti. Tra gli over 64, il 60,4% acquista l’abitazione principale, il 27,7% compra per investimento e il 12% sceglie una casa vacanza. La percentuale di investimenti è superiore rispetto a quella delle fasce più giovani, evidenziando un interesse crescente per il mattone come forma di rendita stabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quali case comprano gli over 64: cresce l’interesse per trilocali e classi energetiche alte

