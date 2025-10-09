Quale sarà il destino dell’ex albergo Michelangelo il primo covid hotel d’Europa

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti ricordano bene quell’hotel all’incrocio tra via Scarlatti e via Lepetit, che affaccia su uno degli ingressi laterali della Stazione Centrale. Forse per l’altezza - 60 metri per 17 piani - o forse per il tipico rivestimento di mattonelle rossastre. Più probabilmente perché durante la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: destino - albergo

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Destino Dell8217ex Albergo