Quale futuro per il taxi solidale?

Palermotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“”. A lanciare un appello alle istituzioni per un servizio essenziale per la Comunità è Fabrizio La Barbera, presidente dell'associazione Promozione Sociale Cuore Colorato Sicilia. “Il Taxi Solidale rappresenta un servizio fondamentale per la comunità, fornendo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: futuro - taxi

Taxi volanti, Trump lancia la corsa al cielo del futuro

Il lungo volo dei taxi volanti: il futuro del viaggio è già in decollo

futuro taxi solidaleTorna il servizio del Taxi Solidale ad Altopascio - Stanziato un contributo di 7mila euro per garantire la prosecuzione del servizio organizzato dalla Misericordia di Altopascio ... Segnala luccaindiretta.it

Nasce a Firenze il Taxi Solidale: un aiuto gratuito per chi non può muoversi da solo - Un taxi che non chiede nulla in cambio, se non un sorriso e la certezza di essere utile a chi ne ha davvero bisogno. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Taxi Solidale