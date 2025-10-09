Qualche volta le nuvole sembrano isole | il nuovo romanzo di Nicola Polizzi per Readaction Editrice esplora le fragilità umane

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo di Sradicati (2023), lo scrittore e docente Nicola Polizzi torna in libreria con Qualche volta le nuvole sembrano isole, pubblicato da Readaction Editrice. Un romanzo intenso e corale, ambientato nella città industriale di Marilia, dove si intrecciano le vite di persone comuni – Elisa, una giovane piena di sogni, sua madre Marta, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

qualche volta le nuvole sembrano isole il nuovo romanzo di nicola polizzi per readaction editrice esplora le fragilit224 umane

© Periodicodaily.com - “Qualche volta le nuvole sembrano isole”: il nuovo romanzo di Nicola Polizzi per Readaction Editrice esplora le fragilità umane

In questa notizia si parla di: qualche - volta

qualche volta nuvole sembrano“Qualche volta le nuvole sembrano isole” di Nicola Polizzi - Livorno – Nicola Polizzi, fisico e docente, torna in libreria con il suo nuovo romanzo, "Qualche volta le nuvole sembrano isole". Si legge su liquidarte.it

Cerca Video su questo argomento: Qualche Volta Nuvole Sembrano