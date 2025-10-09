Quadrivio di Secondigliano dal Comune di Napoli 745mila euro per la riqualificazione

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Comune di Napoli 745mila euro per la riqualificazione del Quadrivio di Secondigliano: il bando nei prossimi mesi, dopo l'estate 2026 la fine dei lavori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quadrivio - secondigliano

Vasto incendio nei pressi del Quadrivio di Secondigliano - fumo acre su tutta la città

Vasto incendio nei pressi del Quadrivio di Secondigliano - fumo acre su tutta la città - VIDEO

quadrivio secondigliano comune napoliQuadrivio di Secondigliano, dal Comune di Napoli 745mila euro per la riqualificazione - Dal Comune di Napoli 745mila euro per la riqualificazione del Quadrivio di Secondigliano: il bando nei prossimi mesi, dopo l'estate 2026 la fine dei lavori ... Segnala fanpage.it

quadrivio secondigliano comune napoliQuadrivio di Secondigliano, dopo 30 anni l’area verso la rinascita - Il 23 gennaio dell’anno prossimo, cioè fra tre mesi sarà il 30esimo anniversario dello scoppio al Quadrivio di Secondigliano, persero la vita 11 persone. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Quadrivio Secondigliano Comune Napoli