Putin | sosteniamo iniziative di Trump per l' accordo su Gaza

Milano, 9 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato le "iniziative" di Donald Trump nel promuovere un accordo per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas. Intervenendo al vertice Asia centrale-Russia a Dushanbe, ha aggiunto che la Russia ha "sostenuto quasi immediatamente" l'accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

