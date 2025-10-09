Putin | sosteniamo iniziative di Trump per l' accordo su Gaza
Milano, 9 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato le "iniziative" di Donald Trump nel promuovere un accordo per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas. Intervenendo al vertice Asia centrale-Russia a Dushanbe, ha aggiunto che la Russia ha "sostenuto quasi immediatamente" l'accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Ucraina, Trump: «Guerra più difficile da risolvere. Deluso da Putin». Cremlino: «Invio missili Tomahawk è escalation» - Fronte militare: abbattuto drone ucraino diretto verso Mosca ... Scrive ilsole24ore.com
Trump darà i Tomahawk a Kiev: “Ma voglio sapere come li userà”. Putin: “Decisione del febbraio 2022 giusta, manteniamo gli obiettivi” - Kiev attacca nave russa a mille chilometri dalla linea del fronte. Riporta msn.com