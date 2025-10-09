Vladimir Putin atterra a Dushanbe per la sua prima visita di Stato in Tagikistan. L’appuntamento fa della capitale tagika il cuore della diplomazia post-sovietica per qualche giorno per la discussione di due dossier centrali: la riunione del Consiglio dei capi di Stato della Csi (Comunità degli Stati indipendenti) e il secondo vertice Russia-Asia Centrale. Lo scenario La cornice è quella di una relazione storica, oggi attraversata da incrinature profonde. Da un lato, Mosca resta il garante della sicurezza di Dushanbe, con la presenza della base militare 201, la più grande installazione russa all’estero, e la cooperazione nel quadro Csto e Sco. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Putin in Tagikistan, la Russia cerca di riaffermare la sua influenza in Asia Centrale